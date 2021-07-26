Gil-Lamela takası Monchi'nin yeni bir zaferi mi?

Sevilla 4. Arjantinlisini ilginç bir takasla transfer ederken bunun Monchi'nin yeni bir zaferi olup olmadığı yeni sezonda netleşecek.

Bir süredir Julen Lopetegui'nin özellikle set hücumlarında yaşadığı sorunu çözmek isteyen Monchi, Tottenham'da artık verimliliğini kaybeden Lamela'yı ilginç bir takas sonucu transfer etti.

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Bryan Gil'i takasta kullanan Sevilla, bunun yanı sıra 25 milyon Euro'luk bir transfer bedelini de kasasına koydu.

İngiliz ekibi, 20 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atarken, Sevilla ise 29 yaşındaki Lamela'yla 3 yıllığına anlaştı.

29 yaşındaki Erik Lamela Sevilla'nın kadrosundaki 4. Arjantinlisi olurken Gil'in, Spurs'ün yeni hocası Espirito Santo'nun geçiş oyununda neler yapabileceği merak konusu.

İspanya Milli Takımı'nda 3 maçta görev alan Gil, Sevilla formasıyla 21 maçta 2 gole imza atarken geçtiğimiz sezonu küme düşen Eibar'da kiralık olarak geçirmişti.

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Tottenham'da 2013 yılında bu yana forma giyen ve uzun bir süre bir devamlılık sorunu yaşayan Lamela ise İngiltere temsilcisinde 8 yılda 257 karşılaşmaya çıkmıştı.