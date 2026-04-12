Gidiş maçında forma giymedi... Salah'ın PSG karşılaşmasındaki durumu netleşti

Pazar günü yayınlanan bir haberde, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain karşısında forma giyip giymeyeceğine dair durumu ortaya çıktı.

Liverpool ile Paris Saint-Germain arasındaki maç, önümüzdeki Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak.

Liverpool'un teknik direktörü Hollandalı Arne Slot, geçen Paris Saint-Germain maçında Mohamed Salah'ı yedek kulübesinde tutmuştu.

Mohamed Salah, dün Cumartesi günü Premier Lig'in 32. haftasında oynanan Liverpool-Fulham maçında forma giydi ve Mısırlı yıldız, Reds'in ikinci golünü attı.

"Foot Mercato" sitesi, Salah'ın Liverpool'un Fulham'ı yendiği maçta gol attıktan sonra, Mohamed Salah'ın Paris Saint-Germain karşısında Reds'in ilk 11'inde yer almasının beklendiğini belirtti.

Liverpool geçen hafta 2-0 mağlup oldu ve özellikle 3 gol farkla kazanması gerektiği için zor bir görevle karşı karşıya kalacak.

Liverpool, ilk maçta zayıf bir performans sergiledi ve kaleye tek bir şut bile çekemedi. Takım, geri dönüş yapıp yarı finale yükselebilmek için rövanş maçında bu durumu düzeltmek zorunda.

