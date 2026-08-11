ABD Başkanı Donald Trump, Gianni Infantino’ya desteğini açıkça dile getirdi. FIFA Başkanı büyük baskı altında, ancak Trump’a göre görevden alınması büyük bir hata olur.

Trump bunu, bizzat kurduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurdu. İkilinin son dönemde, 2026 Dünya Kupası etrafında, çok iyi bir ilişki kurduğu sır değil.

Trump, “O muhteşem biri” dedi. “Infantino, az önce tüm zamanların en başarılı Dünya Kupası’nı organize etti. Eğer ayrılırsa, turnuva bir daha asla bu kadar başarılı ya da kârlı olmayacak.”

Infantino kısa süre önce, Dünya Kupası’nın ticari haklarını kısmen yatırımcılara satmaya yönelik tartışmalı planı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bu milyarlık proje, futbol dünyasından gelen ciddi muhalefetin ardından sonunda rafa kalktı ve bunun üzerine FIFA Başkanı teklifi geri çekmek zorunda kaldı.

Ancak Trump, Infantino’ya hâlâ güveniyor. ABD yönetimi içinde, Infantino’nun “üzerine düşeni yaptığı” ve bu nedenle sadakat bekleyebileceği yönünde görüşler dile getiriliyor. Bu güven durduk yere ortaya çıkmış değil: Trump ile FIFA Başkanı arasındaki bağ son yıllarda giderek güçlendi.

Nitekim Infantino, Dünya Kupası kura çekimi sırasında ABD Başkanına yeni “barış ödülü”nü takdim etti. Trump’ın geçmişte, Infantino’yu Birleşmiş Milletler içinde üst düzey bir görev için bile değerlendirdiği de öne sürüldü.

The Telegraph’a kısa süre önce konuşan bir kaynak, “Başkanın ona yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapacağından eminim” dedi. “Başkanın onun hakkındaki fikrini değiştireceğini sanmıyorum, çünkü o sadık bir insan. Gianni, Dünya Kupası’nı gerçekten ABD için aldı. Biz de buna değer veriyoruz.”