Gianni Infantino, FIFA’da kriz toplantısı düzenliyor

Gianni Infantino, üst düzey FIFA yetkililerini Fas’ta kriz toplantısına çağırdı. Ağır eleştiri oklarının hedefindeki FIFA Başkanı, The Times’ın haberine göre Rabat’taki toplantıda dünya futbolunun yönetim organı içindeki sükuneti yeniden sağlamaya çalışıyor. Zira politikalarına yönelik tepki yalnızca dışarıda değil, FIFA içinde de giderek büyüyor.

Kriz büyük ölçüde, Infantino’nun daha sonra geri çekilen ve FIFA Forward Enterprise aracılığıyla yeni bir ticari şirket kurmayı öngören planı etrafında dönüyor. Bu yapı altında Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası’na ilişkin ticari haklar da dahil olmak üzere çeşitli haklar toplanacak, ardından bunların bir bölümü özel yatırımcılara satılabilecekti. Teklif büyük tepkiyle karşılandı ve hatta boykot tehditlerine yol açtı. The Times’ın yazdığına göre FIFA içinde de plana verilen destek sınırlı kaldı.

Buna şimdi Ürdün’den gelen ağır bir suçlama da eklendi. Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA başkanlığı için eski adaylardan Prens Ali bin al-Hussein, FIFA yönetimini “şantajla” suçluyor. Ona göre Dünya Kupası sırasında, Infantino’nun yeniden seçilmesine destek verilmesinin, Ürdün federasyonunun FIFA nezdinde gündeme getirdiği çeşitli sorunların çözümüne yardımcı olabileceği ima edildi.

Ali, “FIFA aylar boyunca bu ve diğer meselelerde bize yardım etmeyi reddetti” dedi. Dünya Kupası sırasında ise kendisine sözlü olarak, Infantino’ya destek açıklamasının Ürdün federasyonuna kolaylık sağlanmasına “çok yardımcı olacağının” söylendiğini belirtti. “Biz ona daha önce destek vermedik ve şimdi de kesinlikle vermeyeceğiz. Bu durumun tamamı şantaja denk geliyor ve biz buna boyun eğmeyi reddediyoruz.”

Ürdün, taraftarlar için Amerikan vizeleriyle ilgili sorunlar, Dünya Kupası katılımına ilişkin vergi meseleleri ve 2025 FIFA Arap Kupası’ndan henüz ödenmemiş para ödülü nedeniyle FIFA’dan yardım istemişti. Ürdün’den gelen bu suçlamalar, yatırım planının başarısızlığa uğraması nedeniyle konumu zaten baskı altında olan Infantino üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Arsène Wenger de artık yaşananlardan açık biçimde uzak durduğunu ortaya koydu. Eski Arsenal menajeri, Chief of Global Football Development olarak FIFA’da önemli bir görevde bulunuyor ancak tartışmalı plandan haberi olmadığını söylüyor. “Bu stratejik plana dahil olmadım ve bunu ilk kez medyadaki haberler aracılığıyla duydum.” Wenger, planların geri çekilmesini “kesinlikle gerekli” olarak nitelendirdi. FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström de son gelişmeler hakkında kurum içinde eleştirel açıklamalarda bulundu.