Gianluigi Donnarumma'dan Milan dövmesi

İtalyan kaleci yaz transfer döneminde PSG'nin yolunu tuttu ancak Milan'ın kalbinde hala özel bir yeri var.

Gianluigi Donnarumma, millî maç için San Siro'ya dönüşünde tepkilerle karşılaştı ama kalıcı bir Milan dövmesi yapmak için söz veriyor.

22 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde ücretsiz olarak Paris ekibine gelmesi Milan taraftarı ile arasını açtı.

6 Ekim'de İtalya ile İspanya arasında Uluslar Ligi'nde oynanacak yarı final maçı için ülkesine dönen Donnarumma tepkilerle karşılaştı.

Gianluigi Donnarumma ne söyledi?

Donnarumma, İspanya'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada tribünlerin ıslıkları ile sarsıldı.

Milan altyapısında yetişen oyuncu ile bir zamanlar onu idol olarak gören taraftarlar arasındaki köprüler yakılırken genç kalecinin her dokunuşu alay konusu oldu.

Ancak Donnarumma, Milan'ın kalbinde özel bir yer tuttuğunu belirtmek için istekli.

Le lene TV şovunda yer alan genç kaleci koluna geçici bir Milan dövmesi yapıştırılmasına izin verdi.

Röportajın sonunda muhabirin, "Paris'e gittiğinizde bir dövmeciye gidip kalıcı hale getirir misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bakalım... O zaman olabilir!"

Milan taraftarlarıyla arasındaki gergin ilişkiye değinen Donnarumma şunları söyledi:

“Onları her zaman seveceğim. Her zaman Milan kalbimde olacak.

"Islıklanınca biraz hayal kırıklığı yaşadım. Milano'da sekiz yıl geçirdim ve San Siro'ya geri dönmek her zaman güzel bir duygu. Burada büyüdüm ve kulübün taraftarı olmaya devam ediyorum. Umarım bir dahaki sefere daha iyi karşılanırım.”

AC Milan taraftarları Donnarumma'ya neden kızgın?

Donnarumma, Milan'da altyapıdan ilk çıkışını sadece 16 yaşında yaptı.

Hızla İtalyan ekibinin 1 Numarası olarak yerini sağlamlaştırdı ve altı sezonda kulüp için 251 maçta görev aldı.

Ancak San Siro'daki sözleşmesini yenilemeyei reddetti. Transfer için büyük harcamalar yapan PSG ile temas kurarak Paris ekibinin yolunu tuttu.

İtalyan oyuncunun Milan'a para kazandırmadan kulüpten ayrılması ve sözleşme uzatmak istememesi taraftar ile arasını açtı.

Donnarumma ise Fransa'ya gittiğinden bu yana, Mauricio Pochettino'nun Keylor Navas'ı tercih etmesinin üstesinden gelmeye çalışıyor.

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