Gianluigi Buffon sportif direktörlük kursuna başlıyor

Futbol hayatına nokta koyan efsane kaleci, yeşil sahalardan fazla uzak kalmayacak.

Hem İtalyan hem de dünya futbolunun efsane isimlerinden Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı’ndaki görevine ek olarak Coverciano'daki sportif direktörlük kursuna kaydolmaya karar verdi. 25 Eylül'de başlayacak ve 8 Kasım'a kadar sürecek olan kursta sportif direktör adayları 120’si FIGC Teknik Merkezi'nde yüz yüze, 24'ü de uzaktan eğitimle olmak üzere 144 saat ders görecekler.

Kursun bir bölümü tüm öğrenciler için aynı olacak ancak diğer bölümü seçilen uzmanlık alanına göre farklılık gösterecek. Teknik sportif ve organizasyonel sportif direktörlük adı altında iki ana gruba ayrılan kursta teknik sportif direktörlük daha çok saha içine odaklanacak.

Kariyerini Parma'da noktaladı

Organizasyonel sportif direktörlük kursu ise işin daha çok arka planına göre olacak.

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Parma, Juventus ve PSG formaları giydiği aktif futbolculuk yıllarında başta İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere çok sayıda unutulmaz başarı elde eden Buffon, İtalya Milli Takımı’nın formasını 176 kez giymiş ve adını İtalyan futbolunun efsaneleri arasına yazdırmıştı. Juventus ile 509 maça çıkan Buffon, kariyerini altyapısından yetiştiği Parma’da noktaladı.