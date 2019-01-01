Gianluigi Buffon, Paolo Maldini'nin maç rekorunu kırdı

SPAL karşısında kariyerindeki 903. maçına çıkan Buffon, eski takım arkadaşının rekorunu geride bıraktı.

kalecisi Gianluigi Buffon, Paolo Maldini'nin kulüpler seviyesindeki maç rekorunu kırmayı başardı.

Bir sezonluk macerasının ardından bu sezon başında Juventus'a geri dönen Buffon, takımının karşısında kalesini korurken, kariyerindeki 903. maça çıktı ve Maldini'nin rekorunu geride bıraktı.

41 yaşındaki Buffon, iki hafta önceki Hellas Verona maçında Maldini'nin rekorunu egale etmişti.

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Maçın ardından ise Buffon gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki maç önce bu rekorun o kadar yakın olduğunun farkında değildim, son maçta öğrendim. Çok memnun oldum" dedi.

"Çok mutlu ve gururluyum," diyen Buffon, "Yaptığım şeyle gururlanıyorum, çünkü kariyerimin bu noktasına kendimi sürükleyerek değil, üst düzey bir oyuncu olarak geldim" ifadelerini kullandı.

Kariyerine 'da başlayan Buffon, geçtiğimiz sezon PSG'ye transfer olmuş ve bu yaz adının özdeşleştiği Juventus'a geri dönmüştü.