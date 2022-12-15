Roma'nın ve Torino'nun eski futbol direktörü Gianluca Petrachi, adı Juventus ile anılan yakın arkadaşı Antonio Conte'nin bu yönde bir teklifi kabul etmeden önce 10 kere düşüneceğini söyledi. İsmi Juventus'un futbol direktörlüğüyle de geçen Petrachi, geçmişte yaptığı sonuçlanmayan anlaşmalara dair de önemli açıklamalarda bulundu.

"Conte İtalyan futbolunu biliyor ve kazanma kültürü onu her zaman öne çıkardı. Yine de Juventus'a dönmeden önce en az 10 kez düşüneceğine inanıyorum.

Pragmatik bir insan olduğu için kulübün ekonomik durumunu göz önünde bulunduracaktır. Antonio modern bir koç ve geçmişini yaptığı işe karıştırmıyor.

Bunu Inter'i şampiyonluğa taşıyarak daha önce kanıtladı.

Futbol direktörü olarak görev yaptığım dönemlerde birçok önemli transfere çok yakındık. 2018 yazında Torino'da çalıştığım sırada Andrea Belotti'yi 55 milyon euroya Milan'a satıp, Duvan Zapata'yı 18 milyon euroya Torino'ya almıştım.

Zapata bizi 1.5 ay boyunca bekledi ama sonunda Torino Başkanı Urbano Cairo bu anlaşmaları bozdu.

Ayrıca Jude Bellingham'ı da Torino'ya transfer etmek istedik ve görüştük ama takımına sadık kaldı ve Birmingham ile olan sözleşmesini uzatmayı seçti"