Giampaolo: Köpek balıklarının önünde yaranı asla gösterme

Milan Teknik Direktörü Marco Giampaolo, Genoa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'nın 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Marco Giampaolo, maç sonrası yaptığı açıklamalarla taraftarların sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

52 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor bir maçtı. Tam boğuluyorduk ki ikinci yarı suyun üstüne çıktık. Yaptığımız baskı harikaydı, takım olarak iyiydik. Oyuncularımı sadece pes etmedikleri için övmüyorum. Önemli olan karakteristik bir reaksiyon göstermekti."

"Takımın kafa kafaya bir mücadele vermesini istedim. Köpek balıklarının önünde kanayan yaranızı asla göstermemelisiniz."

"Bu maç, en sorumluluk sahibi futbolcularla oynanmalıydı, daha az tecrübeli olanların oyuna sonradan girmesi en doğrusuydu. Yetenekli birçok futbolcu olgunlaşmak zorunda, bu benim görevim olacak."

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"Takımın çok genç olması illa ki bizi etkiliyor. Bu biraz zaman alıyor ve baskı altında bile oynamayı öğreniyorsunuz."

Takımın gidişatı ile ilgili eleştirilen Giampaolo, takımın efsane futbolcusu ve aynı zamanda sportif direktörü Paolo Maldini'nin kendisini uyardığını dile getirdi:

"Paolo Maldii bile bana, işler yolunda gitmediği zaman San Siro'da oynamanın kolay olmadığını söyledi. Bu takım çok genç, belki de ligin en genç takımı. Bu gece gösterilen ruhu sevdim ve istediğim tek şey de buydu."