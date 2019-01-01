Gheorghe Hagi'den mesaj var! "Yeni zaferler yaşamayı çok isterdim"

Sarı kırmızılıların yaşayan efsanesi Gheorghe Hagi, kulübünün internet sitesinden Galatasaray'a mesaj yolladı.

'ın yaşayan efsanelerinden Gheorghe Hagi, sarı kırmızılı takımla başarılara imza atmak istediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabından, Rumen futbolcunun 2000-2001 sezonunda Galatasaray formasıyla 'ya attığı golü paylaştı ve taraftarlara "Gheorghe Hagi, Galatasaray tarihinin en iyi oyuncusu mu?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine, ülkesinin takımlarından Viitorul Constanta'da görev yapan Hagi, kulübün internet sitesine verdiği demeçte, 18 yıl sonra bile Galatasaray taraftarlarının kendisine bağlılığından etkilendiğini belirtti:

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"Avrupa'nın en güzel ve en görkemli stadyumunda Galatasaray'la birlikte yeni başarılara imza atmayı çok isterdim."

54 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederken, birlikte yaşadıkları fantastik anların her zaman kalbinde yer aldığını belirtti.

Gheorghe Hagi, 1996-2001 yılları arasında Galatasaray'da oynadı ve taraftarların gönlünde taht kurdu. Ayrıca Rumen efsane, 2003-2004, 2004-2005 ile 2010-2011 sezonunda sarı kırmızılı kulüpte teknik direktörlük yaptı.