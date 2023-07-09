Kadrosunu Zaha'yı alarak güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe'ye Arap ekibinden kötü haber geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız golcü Zaha'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu. Ancak, Fildişili golcüye gelen akıl almaz teklif sonrasında ne yapacakları şimdilik belli değil.

Gerrard'ın kulübü, İngiliz golcüye inanılmaz bir teklifte bulunarak transfer konusunda bir adım öne geçti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Transfer için elimizdeki bütün cephaneliği kullanacağız. Tartışılmayacak 3 yıldız alacağız” sözleriyle camiada büyük heyecan ortaya çıkarken, gözler de uzun süredir gündemde yer alan Wilfried Zaha’ya dönmüştü. Sarı-Lacivertliler, birçok takımın peşinden koştuğu yıldız isim için girişimlerinde artık son aşamaya gelinmişti, ancak ortaya çıkan son gelişme tüm planları değiştirecek cinsten...

Teklif revize edildi

Arda’nın gidişi sonrası Sarı Lacivertliler’de transfer bütçesinde eller güçlendi. Kanarya, Fildişi Sahilli yıldız için yeni bir görüşme gerçekleştirip, teklifini yükseltmişti. Sarı-Lacivertliler’in bu hamlesi sonrası Wilfried Zaha, Kanarya’ya daha da yaklaşmıştı. Transferin artık küçük pürüzlere kaldığı ifade ediliyordu.

Arapları bekletiyordu

Arap Yarım Adası’ndan da ilgi devam ediyor. Astronomik teklifleri bekleten Zaha, Avrupa’dan ise en güçlü öneriyi aldığı Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyordu.

Zaha'ya akıl almaz teklif

Daily Mail'in haberine göre; Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al-Ettifaq, Wilfried Zaha'ya adeta bir servet teklif etti. Arap ekibi, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız golcüye haftada 700 bin euro kazanacağı bir kontrat önerdi.

Bu akıl almaz teklifin ardından Zaha konusundaki planları bozulan Fenerbahçe, yıldız golcü konusunda bekleme kararı aldı. Önceliği Avrupa'da kalmak olan Zaha'nın, bu inanılmaz teklife ne yönde cevap vereceği şimdilik merak konusu...