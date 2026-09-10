Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Arsenal'in geçtiğimiz günlerde sona eren yaz transfer döneminde başlıca hedeflerinden birini kadrosuna katamamasından duyduğu mutluluğu gizlemedi.

Geçen sezon 2004'ten bu yana ilk kez lig şampiyonluğuna ulaşan Arsenal, yaz boyunca Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Bununla birlikte, transfer piyasasında işler Arsenal için pek yolunda gitmedi; kulüp, dikkat çekici bir hücum transferi arayışında birçok başlıca hedefini kadrosuna katamadı.

Arsenal, Vinicius Junior için dev bir transferin peşine düştü, ancak oyuncu ilgilerini reddederek bunun yerine Real Madrid ile yeni bir sözleşme imzaladı; Morgan Rogers ise Premier Lig şampiyonu yerine Chelsea'ye transfer olmayı tercih etti.

Arsenal, bu yaz Atletico'dan ayrılma isteğini alenen dile getiren Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile de anlaşmaya oldukça istekliydi.

Atletico Madrid, oyuncuyu Barcelona'ya satmaya razı olmayacağını açıkça belirttiğinde bile Alvarez, Arsenal'e transfer olmaya istekli görünmedi; bu da eski Liverpool kaptanı Gerrard'ı mutlu eden bir sonuç oldu.

TNT Sports kanalında bu konuya değinen Gerrard şunları söyledi: "Onun bakış açısını anlıyorum, ancak Atletico Madrid bir rakibini güçlendirmek ve gerek yerel ölçekte gerekse Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebileceği takımlara bağımlı bir kulüp olmak istemiyor; dolayısıyla olayı kulübün bakış açısından da anlayabilirsiniz."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Sadece Arsenal'e gitmediği için mutluyum, konuyu burada bırakacağım."

Alvarez, takımı Atletico Madrid'in Liverpool'a 2-1 mağlup olduğu Anfield'da gol atamadı, ancak Gerrard, Arjantinlinin Atletico Madrid taraftarının gönlünü kısa sürede yeniden kazanabileceğinden hâlâ emin.

Gerrard şöyle ekledi: "Teknik direktörün güvenine ve desteğine sahip olduğunu düşünüyorum ve bir gol atıp iyi bir performans sergilemenin pek çok şeyi değiştirebileceği ortada."

Devamında ise şunları söyledi: "Ancak hayalini gerçekleştirme fırsatının kaçtığı, belki de sonsuza dek kaçtığı düşüncesi zihninde kalacak."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Ama o üst düzey bir oyuncu, son derece heyecan verici, çok zeki; ve dünyanın her yerinde talep görmesi hiç şaşırtıcı değil. Golcü ve yaratıcı bir oyuncu; onu izlemeyi seviyorum."

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