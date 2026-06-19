Geri sayım başladı… Lewandowski’nin sırrının ortaya çıkmasına az kaldı

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan hikayelerinden birine son veren bir kararla, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski geleceğini kesin olarak belirledi ve Barcelona'dan ayrılma sürecini tamamlayarak ABD liginde yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Lewandowski Chicago Fire kulübüyle nihai bir anlaşmaya vardı ve önümüzdeki Pazartesi günü takımın yeni oyuncusu olarak resmen tanıtılacak.

Haftalar süren düşünme ve müzakerelerin ardından, Polonyalı forvet son günlerde belirsizliği ortadan kaldırdı. Geçen hafta Chicago’ya giderek kulüp yönetimi ve teknik ekiple yüz yüze görüştü; spor projesini bizzat dinledikten sonra transfer için yeşil ışık yaktı.

"Sport" gazetesi, Polonyalı kaynaklara atıfta bulunarak, Lewandowski'nin yıllık net maaşı 10 milyon avroyu aşan, iki sezonluk ve üçüncü sezon için uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalayacağını bildirdi. Polonyalı yıldız, Suudi kulüplerinden gelen çok cazip teklifleri reddederek MLS'de yeni bir deneyim yaşamayı tercih etti.

Haberde, Lewandowski’nin önümüzdeki Pazar günü ABD’ye seyahat etmesinin planlandığı ve resmi tanıtım töreninin Pazartesi günü, büyük bir medya ilgisi çekmesi beklenen bir etkinlikte gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu karar, Barcelona’da geçirdiği dört başarılı sezonun ardından geldi. Bu süre zarfında Lewandowski, yedek oyuncu olmayı reddettiği için ayrılmakta ısrar etti ve fiziksel ve teknik olarak hâlâ yüksek performans sergileyebileceğini vurguladı. Ayrıca uluslararası futboldan emekli olmayacak ve önümüzdeki Avrupa Şampiyonası’nda Polonya milli takımında forma giymeyi planlıyor.