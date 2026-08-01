Suudi Al-Ahli kulübünün İspanyol Xavi Hernandez ile yürüttüğü görüşmeler, kulüp yönetiminin eski Barcelona teknik direktörüne takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için sunduğu resmi teklife yanıt vermesi amacıyla son bir süre tanımasının ardından karar aşamasına girdi. Bu gelişme, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin Newcastle United ile İngiltere Premier Lig'de yeni bir maceraya atılmaya yaklaştığı bir dönemde yaşanıyor.

Suudi Arabistan "Arriyadiyah" gazetesi, Al-Ahli yönetiminin, İspanyol teknik direktörün Matthias Jaissle'nin halefi adayları listesinin başına yerleşmesinin ardından, Xavi Hernandez'e resmi teklifine yanıt vermesi için 48 saat süre tanıdığını ortaya çıkardı.

Gazete, kulüp yetkililerinin aynı zamanda, Xavi'nin görevi kabul etmekten geri çekilme ihtimaline karşı bir dizi başka teknik direktörle de görüşmelerini sürdürdüğünü ekledi. Yönetim içinde, Suudi Ligi'nde veya bölgedeki liglerden birinde daha önce deneyim sahibi bir teknik direktörle anlaşma yönünde net bir eğilim bulunuyor.

Bununla bağlantılı olarak gazete, Al-Ahli kulüp şirketinin, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin ayrılık işlemlerinin resmi olarak tamamlanması için önümüzdeki saatlerde yazılı istifasının gelmesini beklediğini belirtti.

İngiliz "Sky Sports" ağı ise Al-Ahli'nin, Jaissle'nin Suudi kulübüyle olan bağının sona erdirilmesi karşılığında Newcastle United'dan yaklaşık 11 milyon euro alacağını bildirdi.

Ağ, Alman teknik direktörün, takımın başında İngiliz Eddie Howe'un halefi olarak seçilmesinin ardından Newcastle ile dört sezonluk bir sözleşme imzalayacağını ekledi.

Al-Ahli'nin masasında 3 isim

"Arriyadiyah", daha önce Al-Ahli'nin teknik direktörlüğü için aday listesinin üç isimle sınırlı kaldığını ortaya çıkarmıştı: İspanyol Xavi Hernandez, Portekizli Nuno Espirito Santo ve yine Portekizli Vitor Pereira. Ancak son saatlerde Xavi aday yarışında öne geçti.

Xavi Hernandez teknik direktörlük kariyerine 2019 yılında Katar kulübü Al-Sadd ile başladı ve takımla yedi yerel kupa kazandıktan sonra, Kasım 2021'de Barcelona'nın teknik direktörlüğünü üstlendi.

İspanyol teknik direktör, Katalan takımını İspanya Ligi şampiyonluğuna yeniden taşırken, 2022-2023 sezonunda İspanya Süper Kupası'nı da kazanarak Avrupa arenasının en dikkat çekici genç teknik direktörlerinden biri olduğunu teyit etti.