Hilal'in teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, Fransız sağ beki Theo Hernandez'in önümüzdeki dönemde maçlara dönebilmesi için tek bir şart koydu.

Hilal, Suudi Birinci Lig'i Yelo Ligi'nde mücadele eden Raid ile öbür gün Pazartesi, Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda karşılaşacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Inzaghi'nin Theo Hernandez'i bu maçta kadroya geri dönderme fikrini değerlendirdiğini, ancak tek bir şartı olduğunu, o da tabi tutulacağı fiziksel ölçümleri geçmesi gerektiğini belirtti.

Fransız sağ bek, dün Cuma günü Kingdom Arena'da oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Faysali karşısında 4-2 kazanılan maçta Hilal'de forma giymemişti; onun yerine Muteb el-Harbi sahaya çıkmıştı.

İtalyan teknik direktör, oyuncunun neden yer almadığı sorulduğunda, Theo Hernandez'in Fransa Milli Takımı ile Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından Hilal'in antrenmanlarına geç döndüğünü söyledi.

Theo, geçen sezon Inzaghi'nin güvendiği en önemli isimlerden biriydi ve geçen yaz Milan'dan takıma katılmasının ardından Hilal'in Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nı kazanmasına katkı sağlamıştı.

Hilal oyuncularının, Kral Kupası'ndaki Envar maçına hazırlanmak üzere yarın Pazar günü antrenmanlara dönmeden önce bugün Cumartesi antrenmanlardan izinli olacağı belirtildi.