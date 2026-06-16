Gerginlik ve hatalar… Deschamps, Senegal maçı devre arasında Fransa’nın kötü performansını kabul etti

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası 9. Grup’un ilk turu kapsamında Salı akşamı 0-0 berabere biten Senegal maçı sırasında Les Bleus’un ilk yarıda iyi bir performans sergilemediğini kabul etti.

Deschamps, maçın devre arası basın toplantısında şunları söyledi: “Fransız oyuncularında belirgin bir gerginlik vardı ve ilk yarı boyunca paslarda birçok hata yapıldı.”

"BeIN Sports" ağının aktardığına göre, "İkinci yarıda Senegalli savunma bloğunu aşmak için daha hareketli ve akıcı olmamız gerekiyor" diye ekledi.

Devamında şunları söyledi: "Senegal iyi savunma yapıyor ve geriye yaslanıyor; bizim yapacağımız herhangi bir hatayı bekleyip bundan yararlanmaya çalışıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Son vuruş ya da ondan önceki vuruşta eksikliklerimiz var, ancak Senegal gibi bir rakip karşısında işler zor. Yine de daha fazla hareket etmeli, daha hızlı ve esnek olmalıyız."

Fransa ve Senegal, Irak ve Norveç milli takımlarıyla birlikte 9. grupta mücadele ediyor. Irak ve Norveç, yarın Çarşamba günü şafak vakti karşı karşıya gelecek.







