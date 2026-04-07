Gerginlik sona erdi... Al-Ahli Jeddah oyuncusu ciddi bir tehlikeden kurtuldu

Alman teknik direktör Matthias Jaissle yönetimindeki Al-Ahli Jeddah kulübünün teknik ekibi, takımın sakatlanan en önemli savunma oyuncularından biri hakkında bir rapor aldı.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi, Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez'in geçirdiği tıbbi muayenelerin, arka kasında yırtık olmadığını doğruladığını bildirdi.

Aynı kaynak, Çarşamba akşamı Al-Majma'daki Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan Al-Fayha maçında Ibanez'in oynayıp oynamayacağına ilişkin nihai kararın Alman teknik direktör Matthias Jaissle'ye ait olduğunu belirtti.

Ayrıca okuyun:

Tıbbi test Benzema'nın kaderini belirleyecek

Neom karşısında Consesao'yu mutlu bir sürpriz bekliyor



Yaisle, son uluslararası maç arası sırasında Brezilya milli takımına katılıp döndükten sonra arka bacak kasında ağrı hisseden Ibanez'i, geçen hafta Damak ile oynanan maçta oyundan almak zorunda kalmıştı.

Takım oyuncularının bugün Salı akşamı Riyad'a hareket etmesi ve ardından maça hazırlanmak üzere otobüsle Al-Majma'ya gitmesi planlanıyor.

Al-Ahli, şu anda Roshen Ligi'nde 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve lider Al-Nassr'ın beş puan gerisinde.

"Al-Raqi", Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki kıtasal maçları nedeniyle bu maçı asıl tarihinden önce oynayacak.