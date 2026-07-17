Gergin ortama rağmen... Messi'nin forması bir İngiliz yıldızın eline geçti

Şans, İngiltere milli takımına bir kez daha sırt çevirdi ve 2026 Dünya Kupası’nda Dünya Kupası zaferine ulaşma hayali suya düştü; "Üç Aslanlar", altı on yıl önce 1966'da elde ettikleri tek başarıyı tekrarlayamadı. Atlanta'da oynanan maçın son dakikalarında iki kritik gol atarak ülkesini finale taşıyan Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin'e karşı epik bir yarı final maçında yenildiler.

Bu şokun üzerinden birkaç saat geçtikten sonra, iki ülke arasındaki tarihi düşmanlığa ve hem maç sırasında hem de maç sonrası havayı saran gerginliğe rağmen, maçın ardından Messi’nin formasını alan İngiliz milli takım oyuncusunun kimliği haberlerde ortaya çıktı.

Messi’nin formasını almaya “şanslı” olan oyuncu, Alman teknik direktör Thomas Tuchel’in kadrosunda en iyi isimlerden biri olarak öne çıkan savunma oyuncusu Jed Spence oldu. Bu haber, kardeşi Priya Spence tarafından duyuruldu; Priya, ABD’de düzenlenen turnuvada kardeşinin performansını yakından takip eden bir içerik üreticisidir.

Şu anda Tottenham Hotspur forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’nda İngiltere’nin oynadığı yedi maçın hepsinde sahaya çıktı ve bunlardan üçünde ilk 11’de yer aldı. Arjantin maçında turnuvada ilk kez 90 dakika boyunca sahada kaldı ve özellikle ilk yarıda sergilediği dikkat çekici performansla sahadaki en parlayan yıldızlardan biri oldu.

Jamaika kökenli sağ bek, "Instagram" platformundaki resmi hesabından taraftarlara dokunaklı bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Kalbim kırık, bu durumu tarif etmenin en hafif hali bu... Elimizden gelen her şeyi yaptık, ruhumuzu ve kalbimizi sahada bıraktık, ancak şans bizim yanımızda değildi. Bu çok özel bir oyuncu grubu ve ben bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum! Her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz... Allah en yücedir."

Middlesbrough, Nottingham Forest, Stade Rennais, Leeds United ve Genoa kulüplerinde sergilediği parlak performans, onu Avrupa’nın büyük kulüplerinin gözdesi haline getirmiş görünüyor; zira son zamanlarda İtalyan kulübü Inter Milan, İngiliz kulübü Everton ve İtalyan kulübü Juventus, gelecek sezon için onu kadrolarına katmak üzere harekete geçti.

İngiltere milli takımı, yarın Cumartesi akşamı Miami’de, geleneksel rakibi Fransa milli takımıyla bronz madalya ve üçüncülük için oynanacak zorlu bir maçta karşılaşarak Dünya Kupası serüvenini sonlandıracak.