Julian Alvarez, Atletico Madrid formasıyla sakinliğini korusa da, arzu ettiği Barcelona'ya transferine giden kapıyı kapalı olarak görmüyor.

Alvarez, geçtiğimiz çarşamba günü nihayet Arjantinli teknik direktör ile bir görüşme yapabilmesinin ardından, Diego Simeone yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Mundo Deportivo gazetesi, "Atletico Madrid antrenmanlarına hâkim olan görünürdeki normal atmosfere rağmen, Alvarez Barcelona'ya transfer olma planından vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, diyalog ve diplomasi stratejisini izlemeyi sürdürüyor ve haftanın başında beklenen patlama yaşanmadı; ancak Simeone'nin talebine verdiği yanıttan ikna olmadı ve pes de etmedi.

Arjantinli forvet, Barcelona'nın kendisini yalnız bırakmayacağını biliyor; ayrıca transferin tamamlanmasının, özellikle iki yıl kupasız kaldıktan sonra atmosferi değiştirme isteğine Atletico'nun verdiği tepki göz önüne alındığında, zor bir mesele olduğunun da farkında. Yine de Atletico'yu ikna edebileceğine inanmayı sürdürüyor.

Alvarez, Simeone'nin, takımın çıkarlarına bağlı olmayan bu çapta bir oyuncuyu kadrosunda barındıramayacağının farkında olduğunu düşünüyor.

Zaman herkes için daralıyor; zira La Liga'nın başlamasına çok az bir süre kaldı. Ayrıca Barcelona, Atletico ile müzakerelerin ve bunun getireceği transferin gerçekleşmemesi durumunda B planını devreye sokmak zorunda kalacak. Ancak Julian şu an için sakinliğini koruyor.

Kulübün ofislerinde sessiz görüşmeler yürütülüyor ve Barcelona, bunların Atletico Madrid'in Katalan kulübüyle müzakerelere kapı açmasıyla ya da tersi durumda reddedişte ısrar edilmesiyle sonuçlanmasını umuyor.

Bu durumda Julian Alvarez, ek bir adım atıp atmayacağına karar vermek zorunda kalacak ve bugüne kadar bunu yapmaya hazır durumda.

Julian Alvarez'in günlük hayatını çevreleyen gergin sakinlik durumuna rağmen, Mundo Deportivo gazetesi, oyuncunun hâlâ tutumunda ısrarcı olduğunu ve dolayısıyla açıklamaları için özür dileyip ardından sanki hiçbir şey olmamış gibi sezona başlamayı düşünmediğini öğrendi.

Alvarez hâlâ Barcelona'da oynamak istiyor ve Atletico Madrid tutumunda ısrar etmeyi sürdürürse, hedefine ulaşmak için ek bir adım atması gerekeceğinin farkında; çünkü Katalan kulübü, bir B planı olsa bile ondan vazgeçmeyecek.

Alvarez zamana karşı yarışıyor ve önümüzdeki günlerde konu iki taraftan birinde çözüme doğru bir yön alacak. Şu anda ise Sörloth'un sakatlığı nedeniyle Simeone'nin elindeki tek forvet olarak antrenman yapıyor.