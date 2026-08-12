Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçlarında sergilediği performans göz önüne alındığında, Alexis Siria Real Madrid'in yeteneği ve Kraliyet takımının hazırlık döneminin yıldızı olarak kabul ediliyor.

Siria, Valdebebas'ta yalnızca 7 ayda bir devrim yarattı. Real Madrid'e geçen ocak ayında geldi ve kariyerine Castilla ile başladı; ardından hazırlık döneminde A takımda boy gösterdi ve Portekizli teknik direktör José Mourinho'yu performansıyla büyüledi.





"AS" gazetesi, Siria'nın yeteneği hakkında şu yorumu yaptı: "18 yaşındaki sağ kanat, yüksek yeteneğe sahip ve sol kanatta parlıyor. Usta bir çalımcı ve hepsinin ötesinde inanılmaz derecede cesur."

Gazete şunları ekledi: "Gençler takımıyla (Juvenil A) ilk maçında gol attı, ardından Real Madrid (Real Madrid C) ile ikinci maçında bir gol daha kaydetti. Castilla ile ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta da aynı golü attı; bunu, ilk çıkışında yaptığı gol pasının ardından gerçekleştirdi."

Gazete devam etti: "Geçen sezonun ikinci yarısında kariyerini istikrarlı bir şekilde inşa etti ve sonunda hem yedek takımda hem de Valdebebas ile ikinci kez UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan seçkin gençler takımında ilk 11 oyuncusu haline geldi. 18 yaş altı takımıyla oynadığı dönem de dahil olmak üzere, beş ayda toplam 10 gol atıp 8 gol pası verdi. Gerçek bir cevher."

Gazete, Alexis Siria hakkında sözlerini şöyle tamamladı: "Mourinho'nun şu an keyifle izlediği bir oyuncu. Onu ilk antrenmanlarda, A takım hâlâ uyum sağlama sürecindeyken gördü ve seçme sürecini başarıyla geçti; A takım potansiyeline sahip, bir şeyi var, Mourinho'yu büyüleyen bir şey."



