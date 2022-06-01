Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig takımlarına karşı karnesi göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kariyeri boyunca Türk takımlarıyla sekiz kez karşılaştı.

Sarı lacivertli kulüp uzun süredir yürüttüğü görüşmelerin meyvesini sonunda aldı ve teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirdi.

Salı gecesi Türkiye'ye ayak basan Portekizli teknik adam Türk futboluna tamamıyla yabancı değil.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı üç farklı kulüple Türk temsilcilerine rakip oldu. 67 yaşındaki teknik direktör geçmişte Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor ile karşılaştı.

Beş galibiyeti var

Braga, Sporting ve Benfica ile Türk takımlarına karşı galibiyet sevinci yaşayan Jorge Jesus bu maçlarda oldukça başarılı bir karne yakaladı.

Jorge Jesus, Türk ekiplerine karşı sahaya çıktığı sekiz maçta beş galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Jesus'a yenilgiyi tattıran tek Türk ekibinin şimdi başına geçtiği Fenerbahçe olması da ilginç bir rastlantı olarak dikkat çekiyor.

Jorge Jesus'un Türk takımlarına karşı çıktığı tüm maçlar

08/09 Intertoto Kupası üçüncü tur

Braga 3-0 Sivasspor

Sivasspor 0-2 Braga

11/12 Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu

Trabzonspor 1-1 Benfica

Benfica 2-0 Trabzonspor

12/13 Avrupa Ligi yarı final

Benfica 3-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Benfica

15/16 Avrupa Ligi grup aşaması

Sporting 3-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-1 Sporting

Vitor Pereira'ya diş geçiremedi

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya karşı ise şansı tutmuyor.

İki teknik adam, Pereira'nın Porto'yu, Jesus'un Benfica'yı çalıştırdığı dönemde beş kez karşılaştı. Bu maçlarda Pereira iki kez galip gelirken, Jesus bir kez kazandı, iki maç ise berabere bitti.

Bu mücadelelerin dördü Portekiz Ligi'nde gerçekleşti. Jesus'un Benfica'sı, Pereira'nın Porto'suna karşı tek galibiyetini 11/12 sezonunda, Portekiz Kupası yarı finalinde elde etmişti.

23 Eylül 2011 Porto 2-2 Benfica

2 Mart 2012 Benfica 2-3 Porto

20 Mart 2012 Benfica 3-2 Porto