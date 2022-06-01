Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un Süper Lig takımlarına karşı karnesi göz kamaştırıyor
Sarı lacivertli kulüp uzun süredir yürüttüğü görüşmelerin meyvesini sonunda aldı ve teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirdi.
Salı gecesi Türkiye'ye ayak basan Portekizli teknik adam Türk futboluna tamamıyla yabancı değil.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı üç farklı kulüple Türk temsilcilerine rakip oldu. 67 yaşındaki teknik direktör geçmişte Beşiktaş, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor ile karşılaştı.
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Beş galibiyeti var
Braga, Sporting ve Benfica ile Türk takımlarına karşı galibiyet sevinci yaşayan Jorge Jesus bu maçlarda oldukça başarılı bir karne yakaladı.
Jorge Jesus, Türk ekiplerine karşı sahaya çıktığı sekiz maçta beş galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.
Jesus'a yenilgiyi tattıran tek Türk ekibinin şimdi başına geçtiği Fenerbahçe olması da ilginç bir rastlantı olarak dikkat çekiyor.
Jorge Jesus'un Türk takımlarına karşı çıktığı tüm maçlar
08/09 Intertoto Kupası üçüncü tur
Braga 3-0 Sivasspor
Sivasspor 0-2 Braga
11/12 Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu
Trabzonspor 1-1 Benfica
Benfica 2-0 Trabzonspor
12/13 Avrupa Ligi yarı final
Benfica 3-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Benfica
15/16 Avrupa Ligi grup aşaması
Sporting 3-1 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Sporting
Vitor Pereira'ya diş geçiremedi
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'ya karşı ise şansı tutmuyor.
İki teknik adam, Pereira'nın Porto'yu, Jesus'un Benfica'yı çalıştırdığı dönemde beş kez karşılaştı. Bu maçlarda Pereira iki kez galip gelirken, Jesus bir kez kazandı, iki maç ise berabere bitti.
Bu mücadelelerin dördü Portekiz Ligi'nde gerçekleşti. Jesus'un Benfica'sı, Pereira'nın Porto'suna karşı tek galibiyetini 11/12 sezonunda, Portekiz Kupası yarı finalinde elde etmişti.
23 Eylül 2011 Porto 2-2 Benfica
2 Mart 2012 Benfica 2-3 Porto
20 Mart 2012 Benfica 3-2 PortoDaha fazla okuma