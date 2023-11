Gerard Pique, Shakira ayrılığıyla ilgili içini döktü: "Ne yaşandığını bilmiyorlar!"

Barcelona efsanesi Gerard Pique, Shakira ile yaşadığı olaylı ayrılığa dair konuştu ve dedikoduları dikkate almadığını açıkladı.

Ünlü çift geçtiğimiz yıl ayrıldı

Gergin ve tartışmalı bir ayrılık yaşadılar

Pique ayrılık üzerine konuştu

NE OLDU? Pique ile Shakira, Barcelona efsanesinin ihanetinin ortaya çıkmasıyla 11 yıllık birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ünlü çift, 2022 Haziran'da ayrıldığını açıklarken Shakira'nın babası yoğun bakımdaydı. Zor zamanlardan geçen Kolombiyalı şarkıcı yeni çıkan şarkısında Pique'ye, "Ferrari ile Twingo'yu takas ettin" diyerek gönderme yapmıştı. Pique ise Shakira'ya gerçekten Twingo'ya binerek karşılık vermişti. Yaşananların ardından Pique dedikoduları ciddiye almadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? RAC1'e konuşan Pique şunları söyledi: "Şu an hakkımda söylenenleri dikkate alsaydım bir apartman dairesinden çıkmamam gerekirdi ya da kendimi altıncı kattan aşağı atardım. Bütün her şeye dayanmanın tek yolu söylenenleri görmezden gelmek. Gerçek olmayan şeyleri inkar etmek için her gün sokağa çıkamam. Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Ama insanlar neler yaşandığının yüzde 10'unu bile bilmiyorlar!"

SIRADA NE VAR? Emekli olan Pique yoluna Kings League projesiyle devam ediyor.