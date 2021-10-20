Gerard Pique, Roberto Carlos'un rekorunu egale etti

Barcelona'nın stoperi, Şampiyonlar Ligi tarihine Roberto Carlos ile birlikte adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Barcelona, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Katalan devi sahadan 1-0 galip ayrılırken Barcelona'nın golünü stoper Gerard Pique kaydetti.

Böylece Barça, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk puanını alırken Gerard Pique de turnuvanın tarihine adını yazdırdı.

Gerard Pique ne başardı?

Gerard Pique, Dinamo Kiev'e attığı gol ile Şampiyonlar Ligi'ndeki 16. golünü kaydetti.

34 yaşındaki stoper, Roberto Carlos ile birlikte Devler Ligi tarihinin en golcü defans oyuncusu oldu.

Gerard Pique, 16 golüyle Roberto Carlos ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü defans oyuncusu oldu. 🌟 #UCL pic.twitter.com/j3lLdLfxRB — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 20, 2021

Gerard Pique, Carles Puyol'un rekorunu da yakaladı

Gerard Pique, Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki 121. maçına çıktı. Barcelona'nın stoperi Devler Ligi'nde 120 maçta forma giyen Puyol'u geride bıraktı.

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan oyuncu ise 157 maç ile Xavi. Xavi'yi 149 maç ile Lionel Messi ve 132 maç ile Iniesta takip ediyor.

Gerard Pique'nin önünde ise 122 maç ile Busquests var.

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