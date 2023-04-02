Gerard Pique, Barcelona'da Pep Guardiola ile birlikte çalıştıkları dönem kısa kollu giydiği için cezalandırıldığını itiraf etti.

Pique kısa kollu giyerken görüntülendi

Guardiola oyuncusunu cezasız bırakmadı

Pique yaşananları anlattı

NE OLDU? Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique, Barcelona'da Pep Guardiola ile birlikte çalıştıkları dönemde takımın önemli bir parçasıydı. Fakat eski savunmacı, kendini soğuktan korumadığı için Guardiola'nın onu azarladığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Gerard Pique şunları söyledi: "Bir zamanlar Barcelona'da hava çok soğuktu ama ben kısa kollu giyiyordum. Kar vardı ve kısa kolluyla bir fotoğrafım çıktı. Pep bunu gördü, beni azarladı. Para cezasına çarptırdı, beni maça çağırmadı ve sağlığımı riske attığım için bana takımın yemek parasını ödetti."

BÜYÜK RESİM: 2008'de Manchester United'dan Barcelona'ya dönen Gerard Pique, Guardiola'nın kadrosunun müdavimlerinden biri haline gelmişti. İspanyol teknik direktör yönetiminde üç La Liga, iki Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı.

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