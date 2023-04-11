Gerard Pique ile olaylı bir ayrılık yaşayan Shakira, konu çocukları Milan ve Sasha olduğunda geri adım atmadı.

Shakira, Barcelona'dan ayrıldı

Çocuklarıyla yeni bir hayata başlayacak

Sosyal medya hesabından magazincileri uyardı

NE OLDU? Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique ile 2010 Dünya Kupası'ndan bu yana devam eden aşklarına nokta koyan Shakira, ailesiyle yaşadığı şehre veda etti. Çocukları Milan ve Sasha ile Barselona'dan ayrılıp ABD'ye taşınan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından gazetecileri uyardı.

NE SÖYLENDİ? Shakira kişisel sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Sevgili dostlar, gazeteciler ve medya, Ünlü bir isim olarak hayatımda değişim yaşadığım bu dönemde, basının ben ve ailem hakkında meraklı olması anlaşılabilir. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha, Barselona'da magazincilerin ve çeşitli medya kuruluşlarının acımasız zulmüne maruz kalarak zor bir yıl yaşadılar. Artık hayatlarında yeni bir aşamaya geçtikleri için çocuklarım adına medyadan onların mahremiyet haklarına saygı göstermelerini şiddetle rica ediyorum. Barselona'da her gün olduğu gibi onların okul girişlerini ve çıkışlarını takip etmekten, evimizin kapısında beklemekten kaçınmanızı rica ediyorum. Bu isteğimi bir sanatçı olarak değil, her çocuğun hak ettiği gibi sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çocuklarının psikolojik ve duygusal sağlıklarını korumak isteyen bir anne olarak iletiyorum."

BÜYÜK RESİM: El Pais'in haberine göre, Milan ile Sasha, Barselona'dan ayrılsalar da Gerard Pique onları istediği zaman görebilecek. Çocukların masraflarını ise Shakira ile bölüşecekler.