Gerard Pique, Barcelona'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a elenmesinin ardından öfkesini içinde tutamadı.

Barcelona, Manchester United'a mağlup oldu

Xavi'nin öğrencileri, Avrupa Ligi'ne veda etti

Pique bu durum için, "Lanet olası bir karmaşa" dedi

NE OLDU? Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı saf dışı bıraktı. Barça, Lewandowski'nin golüyle öne geçse de Fred ve Antony skoru 2-1'e getirdi. Böylece Xavi'nin öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken Erin ten Hag ve ekibi tur atladı. Barcelona'nın eski kaptanı Gerard Pique de maçı, Twitch'te Kings League programında takip ediyordu.

NE SÖYLENDİ? Barcelona'nın mağlubiyeti Gerard Pique'yi öfkelendirdi. Xavi'nin eski takım arkadaşı, alınan mağlubiyeti, "A f*cking mess" (Lanet olası bir karmaşa) sözleriyle eleştirdi.

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu Bayern Münih ve Inter'in ardından üçüncü sırada tamamlamıştı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu. Ancak Old Trafford'da aldıkları yenilgi, onları Avrupa'dan saf dışı etti. Şimdi La Liga ve İspanya Kral Kupası için mücadele verecekler.

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BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Xavi'nin öğrencileri, 26 Şubat'ta La Liga'da Almeria'ya karşı mücadele verecek.