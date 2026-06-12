Gerard, Cristiano Ronaldo'yu tarihi bir itirafla şaşırttı

Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane ismi İngiliz Steven Gerrard, 2006 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile oynadıkları maçı anımsayarak, Dünya Kupası'nda karşılaştığı en iyi oyuncuyu açıkladı.

İngiltere milli takımı, normal süre ve uzatmaların ardından 0-0 berabere kaldığı maçın penaltı atışlarında "Avrupa'nın Brezilyası"na 1-3 yenilmişti. Bu maçta efsane Cristiano Ronaldo parlamış, o dönem Manchester United'da takım arkadaşı ve "Üç Aslan"ın yıldızı olan Wayne Rooney ise kırmızı kart görmüştü.

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Gerrard, İngiliz "Talk Sport" radyosuna verdiği görüntülü röportajda şunları söyledi: "2006 Dünya Kupası çeyrek finalinde Cristiano Ronaldo'yu seçmek zorundayım."

"Owen Hargreaves ve ben, normal süre ve uzatmalarda onun tehlikesini etkisiz hale getirmek için büyük bir mücadele verdik. Farklı bir oyun seviyesi gördüm, o olağanüstüydü" diye ekledi.

"Liverpool ve İngiltere milli takımında birçok dünya çapında oyuncuyla birlikte oynadım ve birçoğuna karşı da oynadım, ancak diğerlerinden farklı bir seviyede oynayan çok az kişi vardı ve Ronaldo kesinlikle onlardan biri" dedi.

Gerrard sözlerine şöyle devam etti: "Hızı, hareketleri, sahada işgal ettiği alanlar ve gol atma konusundaki ısrarı, onu olağanüstü bir oyuncu yapan özelliklerdi."

Gerrard sözlerini şöyle bitirdi: "O gün beni ve Owen Hargreaves'i geride bıraktı. O, şüphesiz muhteşem bir oyuncu."