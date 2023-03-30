Portekizli süperstar, Arjantinli sevgilisiyle uzun yıllardır tutkulu bir aşk yaşıyor.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile yaşadıkları tutkulu bir ânı istemeden de olsa paylaştı.

Portekizli süperstarın çarpıcı sevgilisi Georgina Rodriguez, Netflix programı "I am Georgina"nın ikinci sezonunda kendisi ve Ronaldo'nun seks hayatı hakkında çok konuşulacak bir ayrıntıyı ağzından kaçırdı.

Ne söylendi?

Bir bölümde konuşan çarpıcı güzel, Portekizli süperstarla çılgına döndüğü en tuhaf yeri açıkladı.

Georgina, "Sahilde yıkanmaktan vazgeçip eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi.

"Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım.

"Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen. Evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkamıyorum ve pes etmek zorunda kalıyorum" dediği anda, arkadaşları neyi ima ettiğini anladı ve ona şu soruyu sordu:

"Spa'da değil de yatakta sevişebilirdin!"

Georgina ise daha sonra utanmış bir şekilde ağzından kaçırdı: "Hayır, orada yaptık!"

Ve çarpıcı model, tam olarak ne söylediğini anlayınca hemen sustu.

Georgina, bir süre sessiz kalırken kız kardeşi onu biraz daha sorguladı:

"Spa'da seviştiniz mi yani?" Bu soru karşısında Georgina bir süre gergin bir şekilde durup beklemeyi tercih etti.

Böylece Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Portekizli süperstarın en büyük fantazilerinden birisini ağzından kaçırarak seviştikleri en tuhaf yerlerden birisini açıkladı.

Nasıl tanıştılar?

İkili, Georgina Madrid'de bir mağazada satış asistanı olarak çalışırken bir iş arkadaşı, Georgina'nın bir müşteri için kapanış saatini bekleyip bekleyemeyeceğini sordu.

Rodriguez, bu teklifi kabul ettiğinde Cristiano Ronaldo'yla tanışma serüveni başlamış oldu.

Böylece ünlü çiftin filizlenen aşkı durdurulamadı ve tutkulu bir ilişkinin sonunda ailelerini kurdular.

Ve o zamandan beri Georgina; Ronaldo'nun Juventus, Manchester United ve ardından Al-Nassr ile Suudi Arabistan'daki maceralarına eşlik etti.

İkili henüz evlenemediği için Suudi Arabistan, çiftin birlikte yaşaması için kanunları esnetmek zorunda kalarak izin çıkardı.