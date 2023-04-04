29 yaşındaki model Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile ilişkisiyle alakalı bir sır daha verdi.

Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, Portekizli futbolcuyla özel hayatlarına dair dikkat çekici açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Sorbet dergisi için çeşitli kıyafetler ve mücevherlerle poz veren 29 yaşındaki model, Ronaldo ile 2016'da nasıl tanıştıklarını anlattı.

Netflix programı 'I Am Georgina'nın yeni yayımlanan ikinci serisinde bu konuya değinen Georgina, şunları söyledi: "O çok yakışıklı bir adam. Onu ilk gördüğümde o kadar yakışıklıydı ki yüzüne bakmaya utandım. Midemde kelebekler uçuştu. En çok utandığım an belki de o andı."

Georgina daha önce ne dedi?

Ünlü model, geçtiğimiz bir programda hafta yaptığı açıklamada ise Ronaldo ile SPA'da cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

Georgina, "Sahilde yıkanmaktan vazgeçip eve geldim ve Cris bana kaplıcaya gitmemi söyledi. Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım.

"Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım. Evdeki havuzda neredeyse ayağa kalkamıyorum ve pes etmek zorunda kalıyorum" dediği anda arkadaşları, onun neyi ima ettiğini anladı ve ona şu soruyu sordu: "Spa'da değil de yatakta sevişebilirdin!"

Georgina ise daha sonra utanmış bir şekilde, "Hayır, orada yaptık!" diyerek bu sırrı açıklamıştı.