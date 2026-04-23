"Genoa, Justin Bijlow'un geleceği hakkında karar verecek"

Çeşitli İtalyan medya kaynaklarının haberine göre, Genoa, Justin Bijlow'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanacak. Böylelikle, Hollanda milli takımının 28 yaşındaki yedek kalecisi, 2029 yılının ortasına kadar Serie A'da kalacak.

Bijlow'un kaleci performansının da katkısıyla Genoa, endişesiz bir şekilde güvenli 13. sırada yer alıyor. Rotterdamlı oyuncu, takıma katıldığından bu yana 12 resmi maçta forma giydi ve bu maçların üçünde kalesini gole kapattı.

Bijlow'un Genoa ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor, ancak İtalyan kulübü onunla devam etmeyi çok istiyor. Bu da şimdi gerçekleşecek.

Bijlow, kısa süre içinde geleceği hakkında netlik kazanacak ve bu da Genoa'da olacak. Geçtiğimiz kış, yirmi yıl boyunca büyük aşkı Feyenoord'da oynadıktan sonra ayrıldı.

De Kuip'te kaleci Timon Wellenreuther, teknik direktör Robin van Persie'nin tercihi oldu. Bijlow, Dünya Kupası öncesinde daha fazla süre alabilmek için ayrılmak istedi.

Bu arada Bijlow, Oranje'nin üçüncü kalecisi olarak yerini geri aldı. Kansas City'ye giden bir uçak bileti almayı umut edebilir.

Dünya Kupası'nın ardından Bijlow, en azından dördüncü yıl üst üste İtalya'nın en üst liginde mücadele edecek olan Genoa'nın sözleşmeli oyuncusu olacak.