Genoa, Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

Serie A ekibi Genoa'nun Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

NTV Spor' un haberine göre , 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara 6 milyon euro teklif etti.

Bir süredir Dorukhan'ı yakından takip eden ve menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimiyle temasa geçen İtalyan kulübü, resmi teklifini ise henüz sunmadı. Zira Beşiktaş yönetimi, menajerler aracılığıyla yapılan 6 milyon euro'luk teklife olumlu yaklaşmadı.

Futbol komitesi, takımın önemli isimlerinden biri olan Dorukhan'ı kadroda tutmak istediğini ve yapılan teklifin kararlarını değiştirmeye yeterli olmayacağını İtalyan kulübüne aktardı. Genoa, yeni sezon öncesi daha yüksek bir bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın kapısını çalması halinde kulüpler görüşmeye başlayacak.

Beşiktaş'ın sezon başında bonservis bedeli ödemeden 'dan kadrosuna kattığı Dorukhan, performansıyla siyah-beyazlıların ilk 11'ine adını yazdırdı. Yakaladığı şansı iyi kullanan 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım kadrosuna da seçilirken, Arnavutluk ve Moldova maçlarında ay-yıldızlı formayı giydi.

Bu sezon Beşiktaş'ta 19 karşılaşmaya çıkan Dorukhan, 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Bir dönem 'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Genoa'da ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Koray Günter de forma giyiyor.