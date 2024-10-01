Genoa, sakatlanan Malinovskyi’nin yerine serbest oyuncu statüsündeki Dele Alli’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Serie A’da zor günler geçiren Genoa, Ukraynalı oyuncu Ruslan Malinovskyi’nin sakatlığı sonrası bir dönem Beşiktaş forması da giyen Dele Alli’yi kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan basınına göre, Genoa, Antonio Candreva ile yürüttüğü görüşmeleri askıya alarak 28 yaşındaki İngiliz oyuncuyla temas kurdu. Malinovskyi, Venezia’ya karşı oynanan maçta bileğinden sakatlanmış ve bu gelişme sonrasında Genoa, alternatif arayışına girmişti.

Genoa’nın, Candreva’yı transfer etmek için girişimde bulunduğu biliniyordu, ancak kulüp yöneticileri, tecrübeli oyuncunun takıma uyumu konusunda endişe duydukları için görüşmeleri durdurdu.

Son takımı Beşiktaş'tı

Bunun üzerine, kulüp yetkilileri, Haziran 2024’te Everton ile olan sözleşmesi sona eren Dele Alli’yi transfer listesine ekledi.

Dele Alli, Premier Lig'de Tottenham ve Everton formalarıyla çıktığı 194 maçta 51 gol ve 34 asist kaydetti. Ancak İngiliz oyuncu, son resmi maçını Beşiktaş formasıyla 26 Şubat 2023’te oynamıştı. Genoa, Serie A’da altı maçta yalnızca beş puan toplayarak kötü bir başlangıç yaptı ve son üç maçını kaybetti. Genoa’nın, bu transferle hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de kötü gidişatı durdurmayı hedeflediği belirtiliyor.