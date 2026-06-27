Geniş çaplı bir kadro temizliği… Real Madrid, 4 oyuncuyu satışa çıkardı

Real Madrid, devam eden yaz transfer döneminde kadrosunda geniş çaplı bir temizlik yapmaya hazırlanıyor. Kulüp, teknik direktör José Mourinho’nun talep ettiği yeni transferleri finanse etmek amacıyla 135 ila 150 milyon avro arasında bir gelir elde etmek için 4 oyuncuyu satış listesine aldı. Bu adım, Başkan Florentino Pérez’in takımı kökten yeniden yapılandırma arzusunu yansıtıyor.

Kulübe yakın “Defensa Central” sitesi, Real Madrid’in, Nico Baz’ın transferinden elde ettiği milyonlarca avroyu, hırslı bir plan kapsamında bu parayı üst düzey bir stoper transferine yeniden yatırmak amacıyla, Raúl Asensio, Fran García, Camavinga ve Gonzalo García'yı satmaya çalıştığını ortaya koydu. Kulüp, Niko Baz'ın transferinden zaten milyonlarca avro elde etmiş durumda ve bu parayı, üst düzey bir stoper ile yaratıcı bir orta saha oyuncusu transfer etmek için yeniden yatırmayı hedefleyen iddialı bir planın parçası olarak, yeni bir forvetle anlaşma yapma olasılığını da göz ardı etmiyor.

Kadro temizliği süreci, dün Cuma günü, tarafların sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya varmasının ardından Dani Ceballos’un ayrılmasıyla fiilen başladı. Kulüp, daha önce David Alaba ve Dani Carvajal’ın ayrılmasının ardından attığı bu adımda, Ceballos’un maaş yükünden kurtulmayı ve onu maddi bir bedel ödemeden serbest bırakmayı tercih etti.

Real Madrid, Kanarya Adaları kökenli ve kulübün altyapısından yetişen Raúl Asensio’nun değerini yaklaşık 25 milyon avro olarak değerlendiriyor. Ancak, yakın zamanda sözleşmesini yeniledikten sonra aldığı yüksek maaş nedeniyle transferi en karmaşık işlemlerden biri olarak görülüyor; özellikle de Mourinho’nun kendisine açıkça gelecek planlarında yer almadığını bildirmiş olması nedeniyle.

Kulüp tarafından değeri 20 milyon avro olarak tahmin edilen Fran García ise, maaşı biraz daha düşük olmasına rağmen benzer bir durumla karşı karşıya. Kamavinga ile ilgili sorun ise iki yönlü: Fransız oyuncunun ayrılmayı reddetmesi ve birçok ilgilenen kulüp için engel teşkil eden yüksek maaşı; kulüp, oyuncunun değerini yaklaşık 50 milyon avro olarak değerlendiriyor.

Buna karşılık, dördü arasında ayrılmaya en yakın isim Gonzalo García olarak görülüyor; çünkü elinde somut teklifler var ve maaşı nispeten düşük. Real Madrid, onun değerini yaklaşık 40 milyon avro olarak değerlendiriyor; ancak ayrılışı, Mourinho’nun ne pahasına olursa olsun elden çıkarmak istediği diğer oyuncular kadar kesin değil.

Pérez, Mourinho’yu memnun edecek şekilde takımı geliştirmeye devam etmek için bu oyunculardan ayrılması gerektiğini biliyor; ancak akademi mezunu üç oyuncunun ayrılması, özellikle transfer piyasasının kapanmasına sadece iki ay kalmışken, nihai kadronun oluşturulmasında büyük bir zorluk teşkil ediyor.