Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı

Başkent temsilcisi, son olarak Altınordu'da forma giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden , Sefa Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer etti.

Başkent ekibi, son olarak 'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da imza sırasında hazır bulundu.

Berlin doğumlu Sefa Yılmaz, 'de , , , Gaziantepspor, ve Altınordu takımlarında görev yaptı.