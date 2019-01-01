Kadınlar Dünya Kupası
Transfer

Gençlerbirliği, Pierre-Yves Polomat'ı renklerine bağladı

Son güncelleme
Yorum()
AA
Başkent ekibi, St. Ettiene'den Pierre-Yves Polomat'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden GençlerbirliğiFransa'nın St. Ettiene takımından Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri

(do not use) bant

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun kulüp tesislerini gezdikten sonra kendisini 2 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

25 yaşındaki sol bek oyuncusu Polomat, kariyerinin önemli bölümünü Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Ettiene'de geçirdi.

Goal twitter

Kapat