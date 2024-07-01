Gençlerbirliği'nin kalecisi Atalay Gökçe: "Hedefim milli takımın kalesini korumak"

Gençlerbirliği forması giyen kaleci Atalay Gökçe, hedefinin A Milli Takım olduğunu dile getirdi.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişip A takıma kadar yükselen genç kaleci Atalay Gökçe, önce kulübümde düzenli forma giyip ileride milli takımın kalesini korumak en büyük hayali olduğunu söyledi.

'Şampiyon olmak istiyoruz'

Geçtiğimiz sezon takım olarak başarılı bir grafik çizdiklerini dile getiren Atalay, "Play-off'u 2 puan ile kaçırdık, önümüzdeki sene yapılan ufak hatalardan ders alıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Ayak tekniğine güveniyor

Genç kaleci ayak tekniğine çok güvendiğini belirterek, günümüz futbolunda kalecilerin artık topla ilişkilerinin iyi olması gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.