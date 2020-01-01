Gençlerbirliği, Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdı

Kırmızı siyahlı ekip, 34 yaşındaki İsveçli oyuncunun sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

, 2019-20 sezonunun öncesine kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

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"Futbolcumuz Mattias Bjarsmyr'in isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştiren kulübümüz, futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırma kararı aldı. Mattias Bjarsmyr 'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Daha fazla takım

2017-18 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden 34 yaşındaki Bjarsmyr, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 10 maça çıktı.

İsveçli oyuncu bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.