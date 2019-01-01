Gençlerbirliği, Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, Montpellier'den Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine altyapısında başlayan Sio, daha önce Sion, , , , Sochaux, , Bastia, ve son olarak formaları giydi.

Milli Takımı'nda 25 maçta 3 kez ağları sarsan Sio, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği takımlarından Ittihad Kalba'da da 21 maçta 7 gole imza attı.

Haberin devamı aşağıda

Fransız oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada ise 98 kez ağları sarstı.