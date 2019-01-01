Transfer

Gençlerbirliği, Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı

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Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, Montpellier'den Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Sio, daha önce Sion, Wolfsburg, Augsburg, Real Sociedad, Sochaux, Basel, Bastia, Rennes ve son olarak Montpellier formaları giydi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 25 maçta 3 kez ağları sarsan Sio, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da da 21 maçta 7 gole imza attı.

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Fransız oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada ise 98 kez ağları sarstı.

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