Transfer

Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u kadrosuna kattı

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Gençlerbirliği
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti.

Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği, yeniden yükseldiği Süper Lig'in yeni sezonuna kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlı ekip, Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Gençlerbirliği, Portekiz’in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı.

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1994 yılında Brezilya’da doğan futbolcu kariyerine Nautico’da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz’de Feirense ile sezonu tamamladı.

2018-19 sezonunda Feirense formasıyla 12 resmi maça çıkan Ramos, 1 gol kaydetti.

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