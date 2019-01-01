Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı stoper Flavio da Silva Ramos'u transfer etti.

Başkent ekiplerinden , yeniden yükseldiği Süper Lig'in yeni sezonuna kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı siyahlı ekip, Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Gençlerbirliği, ’in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı.

Haberin devamı aşağıda

1994 yılında ’da doğan futbolcu kariyerine Nautico’da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz’de Feirense ile sezonu tamamladı.

2018-19 sezonunda Feirense formasıyla 12 resmi maça çıkan Ramos, 1 gol kaydetti.