Gençlerbirliği, Bekir Yılmaz ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in yeni ekibi, 31 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmeme kararı aldı.

ekiplerinden , Bekir Yılmaz ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi futbolculardan biri olan Bekir Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bekir Yılmaz'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 27 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol attı.