Ankara ekibinin başkanı, mağdur olan tarafın hep kendileri olduğunu vurguluyor.

Niyazi Akdaş, yeni teknik direktörleri Taşkın Aksoy'un imza töreninde önemli açıklamalar yaptı.

Akdaş, Fenerbahçe'nin yıldızları Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'yle ilgili konuşurken eski oyuncuları Taylan Antalyalı'nın Galatasaray transferine yönelik de çarpıcı konuştu.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'ye sattıkları Arda Güler'in sonraki satışından payı konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la yaptığı görüşmeyi aktaran Akdaş,

"Fenerbahçe'yle konuştum belli miktar istedim. Ali Koç'la görüştüm. İstediğimizin yarısını teklif etti. Bu nedenle teklifini kabul etmedim.

"Teklif ettikleri paraya vermek istemedim. Şimdi tekrar görüşeceğiz, uygun bir miktarda anlaşırsak bu payı vereceğiz" dedi.

Akdaş, Fenerbahçe'ye gönderdikleri Emir Ortakaya'nın da sonraki satışından yüzde 20 paylarının olduğunun altını çizdi.

"Gençlerbirliği hep mağdur oluyor"

Niyazi Akdaş, İrfan Can Kahveci hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim bildiğim İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 25 pay vardı.

"Rahmetli Cavcav’ın zamanında imzalanmıştı. Kulüpte böyle bir sözleşme bulamadık, kimse nerede olduğunu bilmiyor.

"Göksel (Gümüşdağ) Bey'e 'Siz de var mı sureti?' diye sorduk, 'Yok öyle bir sözleşme imzalamadık.' dedi.

"Aslında Başakşehir'in Fenerbahçe'ye satışından yüzde 25’imiz vardı. İki kulüp arasındaki sözleşme var, ama hep mağdur Gençlerbirliği oluyor.

"Hatta o zamanki genel sekreterimiz Sinan Gürsoy, 'Biz bunu imzaladık.' diyor ama yok ortada."

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir'den 2021 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

"Galatasaray'a dava açacağız"

Niyazi Akdaş, eski oyuncuları Taylan Antalyalı'yla ilgili ise "Abdurrahim Albayrak bu durumu genel kurula anlattı.

"Taylan Antalyalı konusunda davayı kazanacağımıza inanıyorum ve faizleriyle alacağımız 3 milyon lirayı bulur.

"Ondan sonra oyuncu, Erzurumspor ve Galatasaray'a da bir dava daha açacağız.

"Galatasaray'la yeni uzlaşma olabilir. Şu an için bir girişim yok. Bir ara Erzurumspor'un avukatı 'Başkanla anlaştınız' diye aramış, böyle bir şeyin olmadığını söyledim" dedi.