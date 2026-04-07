Gençler Ligi'nde... Hangi takımlar Elit Ligi'ne yükseldi?

2026-2027 sezonunda, Al-Shabab başta olmak üzere küme düşen kulüplerin yerini alacak, Elit Hava Ligi'ne (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) yükselen kulüplerin listesi tamamlandı.

2025-2026 sezonunda, sıralamada son dört sırayı alan Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukairiya ve Al-Shabab olmak üzere 4 kulüp, Elit Ligi'nden küme düştü.

Buna karşılık, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'ne 4 kulüp yükseldi. Bu kulüpler, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Birinci Lig Şampiyonası'nda yarı finale yükselen kulüplerdir ve sonuncusu El-Tadamon'dur.

Tadamon, çeyrek finalin gidiş ve dönüş maçlarında her iki takımın da birbirini 2-0 mağlup etmesinin ardından, bugün Salı günü penaltı atışlarında Al-Rawda'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Böylece Tadamun, Al-Faisaly, Al-Watan ve Al-Ansar kulüplerinin ardından Elite League'e yükselen son takım oldu.

Al-Faisaly, Al-Nahda'yı, Al-Watan ise penaltı atışlarında Mahayel'i yenerek, Al-Ansar ise Al-Ta'i'yi geçerek tur atladı.

Bu sezon, sıralamada ilk dört sırayı alan Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Taawoun kulüplerinin, Elite League'in çeyrek finallerine doğrudan yükseldiği belirtilmelidir.

Buna karşılık, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi çeyrek finallerine katılmak için 8 takım 4 maçta karşı karşıya gelecek: Al-Fayha ile Al-Qadisiyah, Al-Wehda ile Al-Fateh, Neom ile Al-Ittihad ve Al-Hazm ile Al-Akhdoud.

