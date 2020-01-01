Gelson Fernandes: Mayıs sonuna doğru başlarız

Eintracht Frankfurt forması giyen Gelson Fernandes, Bundesliga’nın mayıs ayının sonuna doğru başlayacağına inandığını söyledi.

Dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi ’da da ligler koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Salgın nedeniyle vefat oranının oldukça düşük olduğu ülkede CEO’su Christian Seifert, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ligleri mayıs ayında devam ettirmeyi umduklarını söylemişti.

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BBC’ye açıklamalarda bulunan futbolcusu Gelson Fernandes, Bundesliga’nın mayıs ayında başlayacağını ve maçların seyircisiz oynanacağını düşündüğünü açıkladı.

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Fernandes, “Bence mayıs sonuna doğru başlarız. Ama haziranda, temmuzda veya ağustosta 50 kişinin önünde oynayacağımızı düşünmek yanlış olur” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Antrenmanlara başladığımız için mutluyuz ama dikkatli olmamız gerekiyor. Evde kaldığım sürece boyunca bisiklet egzersizleri ile kondisyonumu korumaya çalıştım ama maç eksiği bambaşka bir şey” diye konuştu.