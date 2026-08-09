Marcus Rashford, bu sabah pazar günü Manchester United'a döndü ve Old Trafford'daki kariyerini yeniden canlandırmak istiyor.

Rashford, pazar sabahının erken saatlerinde Manchester United'ın Carrington tesislerine döndü ve saat 11.00'de takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman kampında takıma katılmak üzere uçakla Dublin'e gitti.

Kaynakların "The Sun" gazetesine söylediğine göre, 28 yaşındaki oyuncu, geçirdiği çalkantılı üç yıla rağmen çocukluk kulübüne güçlü bir şekilde dönmeye kararlı.

Rashford, dönemin teknik direktörü Ruben Amorim'in davranışlarına itiraz etmesinin ardından 12 Aralık 2024'ten bu yana United ile oynamadı.

Ancak geçen yıl "10" numarayı Matheus Cunha'nın almasının ardından takımda bir numarası bulunmayan Marcus Rashford, cumartesi günü Polonya'da Amorim yönetiminde Milan karşısında United'ın kadrosuna dönebilir.

Ancak Rashford'un sezon başladığında hâlâ Old Trafford'da olması durumunda 14 numaralı forma giyeceği belirtiliyor.

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Rashford'un Şubat 2016'da kulüpte ilk kez sahne aldığı sırada takım kaptanıydı ve Carrick'in teknik heyete katılmasının ardından ikili yaklaşık altı yıl birlikte çalıştı.

Rashford geçen sezonu Barcelona'ya kiralık olarak geçirdi ve kalıcı olarak Katalonya'da kalmak istediğini açıkça dile getirmişti.

Ancak Barcelona, Rashford'u 26 milyon sterline satın alma opsiyonundan vazgeçti ve Newcastle'dan İngiliz vatandaşı sol kanat oyuncusu Anthony Gordon ile 69 milyon sterline anlaştı.

Rashford, haftalık 325 bin sterlin kazanarak Manchester United'ın en yüksek maaşlı oyuncusu ve sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı.

Bir dizi büyük kulüp hâlâ kanat oyuncusu arayışında olmasına rağmen, İngiliz milli oyuncunun maaşı bu yaz şu ana kadar fiilen transfer olmasının önüne geçti.

Manchester United kulübü, Maynooth'taki Carton House'ta yapılacak açık antrenman planlarını iptal etti; Rashford'un dönüşünün planların değişmesinde etkili olduğuna dair şüpheler bulunuyor.

Rashford'un çarşamba akşamı Croke Park'ta Leeds United'a karşı oynanacak hazırlık maçında forma giymesi pek olası değil, çünkü yalnızca birkaç antrenman seansına katılmış olacak.

Rashford, Temmuz 2023'te United ile beş yıllık bir sözleşme imzaladığından bu yana kulüp için yalnızca 15 gol attı ve iki kez eski teknik direktör Erik ten Hag ile ters düştü.

Ten Hag, Ekim 2023'teki Manchester derbisi yenilgisinin birkaç saat ardından Rashford'un bir doğum günü partisine katılmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

Rashford ayrıca, Ocak 2024'te Belfast'a yaptığı hafta ortası bir seyahatin ardından Newport County'ye karşı oynanan FA Cup dördüncü tur maçının kadrosundan çıkarılmıştı.