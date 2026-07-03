Cezayir milli takımı, Vancouver’daki “BC Place” Stadyumu’nda oynanan 32’li tur maçında İsviçre’ye 2-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenine son verdi.

Fransız "Stats Foot" ağı, "Çöl Savaşçıları"nı takip eden yeni bir olumsuz istatistiği ortaya koydu Cezayir milli takımının, 1982'de Almanya'ya karşı 2-1'lik tarihi galibiyetinden bu yana, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla oynadığı son on maçta hiçbir galibiyet elde edemediğini, dört beraberlik ve altı mağlubiyetle yetindiğini doğruladı.

Ağ, ayrıca Cezayir'in şu ana kadar 2026 Dünya Kupası'nın eleme turlarında iki gol veya daha fazla farkla yenilen tek Afrika milli takımı olduğunu da ekledi.

İstatistiklere odaklanan “Mr. Sheeb” hesabı ise, Cezayir teknik direktörü Vladimir Petković ile ilgili ilginç bir gerçeğe dikkat çekti. Petković, daha önce antrenörlüğünü yaptığı ve 2018 Dünya Kupası finallerine taşıdığı İsviçre milli takımıyla karşı karşıya geldi.

Hesap, Petković’in Dünya Kupası tarihinde daha önce çalıştırdığı bir milli takımla karşılaşan yedinci teknik direktör olduğunu ve aynı zamanda eleme turlarındaki bir maçta bu tür bir karşılaşmaya çıkan ilk teknik direktör olduğunu açıkladı.

"Mr. Ship", Dünya Kupası'nda daha önce çalıştırdığı milli takımlarla karşılaşan teknik direktörlerin en önemli örneklerine de değindi. Bunlar şunlardır: “Bora Milutinović: 2002 Dünya Kupası’nda Çin (0-2) – Kosta Rika, Luis Fernando Suárez: 2014 Dünya Kupası’nda Honduras (1-2) – Ekvador.”

Ayrıca “Reinaldo Rueda: 2014 Dünya Kupası’nda Ekvador (2-1) Honduras, Jürgen Klinsmann: 2014 Dünya Kupası’nda ABD (0-1) Almanya, Carlos Queiroz: İran (1-1) Portekiz, 2018 turnuvasında ve Paulo Pinto: Güney Kore (2-1) Portekiz, 2022 turnuvasında".