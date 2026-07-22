Mısırlı forvet Mustafa Muhammed (28), sonunda yeni sezon hazırlıkları için Fransız ekibi Nantes'in antrenmanlarına katıldı.

Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmayan milli oyuncunun, geçtiğimiz 24 Haziran'da takımının antrenmanlarına katılması bekleniyordu.

Ancak eski Zamalek oyuncusu antrenmanlara dönüşünde gecikti ve Nantes kulübünü nerede olduğu konusunda şaşkına çevirdi.

"Ouest France" gazetesine göre Mustafa Muhammed bu hafta içinde Nantes'in antrenman merkezine döndü ve bugün çarşamba günü, şu anda bir haftalık kampını sürdürdüğü La Baule'de bulunan A takımından ayrı olarak bireysel bir antrenman seansına katıldı.

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Gazete, oyuncuya yönelik ilk kararı açıkladı: "Mısırlı Firavun, ikinci bir emre kadar bundan sonra rezerv takımıyla antrenman yapacak."

Gazete ayrıca Nantes kulübünün 24 Haziran'dan bu yana oyuncuya günlük olarak, takımın antrenman sahasına gelene kadar maaşını alamayacağını bildiren bir mesaj gönderdiğini de ekledi.

Nantes teknik direktörü Michel Der Zakarian, bu konu hakkında sorulduğunda öfkelendi ve bir oyuncudan daha önce hiç böyle bir davranış görmediğini söyledi.

Eski Montpellier teknik direktörü şunları söyledi: "Oyuncu antrenmana gelmek istemiyor, bu onun sorunu, bizim değil. Antrenman yapmak istemiyorsa evinde kalsın."

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Mustafa Muhammed, özellikle kulübün Fransa İkinci Ligi'ne düşmesinin ardından maaşının azaltılmasıyla birlikte, bu yaz Nantes'ten ayrılma niyetini gizlemedi.

Gazete şöyle bitirdi: "Sekiz kez lig şampiyonluğu kazanan Fransız kulübü ise, Ligue 1'e yükselme sürecine liderlik etmesi için Mustafa Muhammed'e pek güvenmiyor; ancak 2023 yılında Galatasaray'dan 6,5 milyon euro karşılığında transfer ettiği bir oyuncudan bedelsiz vazgeçmeye de niyeti yok. Bununla birlikte, sözleşmesinde yalnızca bir yılı kalan Mısırlı forvete gelen teklifler bol değil."

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