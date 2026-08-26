Barcelona, 18 yaşındaki Belçikalı yeteneği Jessy Bisiwu'nun gelişimi için net bir yol haritası belirledi; oyuncunun A takım antrenmanlarına doğal şekilde dönmesine olanak tanıyacak işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

Belçikalı kanat oyuncusu şu anda Barcelona Atlètic ile çalışıyor; zira vizesiyle ilgili bürokratik işlemler, İspanya Ligi "La Liga" federasyonundan A takımla oynaması için gereken onayı şimdiye kadar almasına engel oldu.

Bisiwu bu dönemi yedek takımla oynayarak değerlendiriyor; kendisine ekstra dakikalar veren ve rekabet ortamına uyum sağlamasına yardımcı olan plan kapsamında, bugün çarşamba akşamı "Johan Cruyff" Stadı'nda oynanacak Reus ile hazırlık maçında sahaya çıkması bekleniyor.

Ancak oyuncunun Barcelona Atlètic ile bulunması, kulübün onu A takımdan uzaklaştırmayı planladığı anlamına gelmiyor; aksine, Barcelona yönetimi Bisiwu'nun A takım ortamında kalması gerektiği görüşünde ve onu mümkün olan en kısa sürede takıma entegre etmeye çalışıyor.

Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre, Bisiwu'nun Barcelona Atlètic ile kaydedilmesi, kulüp sistemi içinde sportif bir çözüm niteliği taşıyor; zira bu, oyuncunun resmi maçlar oynamasına ve A takımla oynamak için yeterli alan bulamadığında dakikalar almasına olanak sağlıyor.

Bisiwu, sezon hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çekmişti; Barcelona'nın Basel'i 4-2 yendiği maçta iki gol kaydetmiş, ayrıca Mısır ekibi Al Ahly'ye karşı Joan Gamper Kupası'nda forma giymişti.

Barcelona Atlètic ise hazırlık maçlarını oynayarak sezon hazırlıklarını sürdürüyor; şimdiye kadar dört karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda bir galibiyet, bir beraberlik ile penaltılarda iki mağlubiyet elde etti.

Yedek takım yoluna Tona'ya karşı 2-1'lik bir mağlubiyetle başladı; ardından Girona (B) ile 1-1 berabere kaldı, daha sonra tek galibiyetini L'Hospitalet karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

Dördüncü maçta ise Barcelona Atlètic, Vilanova ile golsüz berabere kaldı, ardından Vilanova Şehir Kupası'nda penaltılarda 3-0 mağlup oldu.