Geç geri dönüşe imza atan Levante sonunu getiremedi: Barcelona galibiyet serisini sürdürdü

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından iyi bir devam niteliğinde bir sonuç daha elde etti. Katalanlar, Levante'nin sahasındaki sekiz maçlık yenilmezlik serisine son verdi ve 2-4 kazandı.

Teknik direktör Hansi Flick, Avrupa'daki maçın ardından ilk 11'inde değişikliğe gitti. Eric García, Gerard Martin, Xavi Espart, Fermín Lopez ve Anthony Gordon, Jules Koundé, Andreas Christensen, João Cancelo, Dani Olmo ve Karim Adeyemi'nin yerine ilk 11'de görev aldı.

Barcelona'nın ilk gol girişimi doğrudan sonuç verdi. Xavi Espart, Barça formasıyla ilk golünü attı. Sol bek ileriye çıktı, bir driblinge başladı ve ceza sahası çizgisinde sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Dört Levante oyuncusunun arasından seken top, eski AZ oyuncusu Matthew Ryan'ın arkasından ağlarla buluştu.

Flick'in ekibi çok kısa süre içinde farkı ikiye çıkardı. Raphinha savunmanın arkasına sarktı ve Ryan'la karşı karşıya kaldı, kaleciyi geçtikten sonra topu son çizgiden geriye, koşu yapan Lamine Yamal'a çevirdi. İspanyol oyuncu topu sert bir vuruşla ağların tavanına gönderdi: 0-2.

Devre arasının ardından Katalonya ekibi, Aïssa Mandi'nin acemice yaptığı faul sonrası çok kısa sürede bir penaltı kazandı. Yamal bu büyük fırsatı gole çevirdi ve bunu kusursuz şekilde yaptı. İspanyol hücum oyuncusu, penaltıyı sol üst köşeye göndererek Ryan'ı bir kez daha çaresiz bıraktı ve böylece bu sezon ligdeki altıncı golünü kaydetti: 0-3.

Yaklaşık bir saatin ardından Levante farkı azaltıyor gibi göründü. Victor García, kaleci Juan García'yı şık bir çalımla geçti ve topu yanındaki Ivan Romero'ya bıraktı, ancak Romero topu neredeyse boş olan kaleye gönderemedi. Oyuna sonradan giren Christensen, topu çizgiden çıkararak farkın üçte kalmasını sağladı.

Maçın son bölümünde Levante, Barça'nın ikramını değerlendirdi. Espart, geriden oyun kurarken topu Christensen'in yanından oynadı, ancak Danimarkalı oyuncu pasa yetişemedi. Romero araya girdi, García'yı geçip bu kez topu boş kaleye gönderdi: 1-3. On dakika sonra heyecan tamamen geri döndü, çünkü Brugue farkı bire indirdi.

Karşılaşma uzun süre bitmiş gibi görünüyordu ve Flick'in ekibi üç puanı sorunsuz şekilde Barcelona'ya götürecek gibiydi. Ancak son bölümde bir anda işler değişti ve büyük heyecan yaşandı. Adeyemi, şık bir dribblingin ardından attığı golle heyecana son verdi ve farkı yeniden ikiye çıkardı: 2-4. Barça böylece ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı ve ikinci sıradaki Real Madrid'in üç puan önünde yer aldı.