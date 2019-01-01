Gazişehir Gaziantep'in yeni sportif direktörü Ayhan Akman
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Mackolik
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, sportif direktör olarak Ayhan Akman ile anlaştıklarını bildirdi.
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Sportif direktörlük görevine tecrübeli bir isim getirmek istediklerini anlatan Konukoğlu, "Ayhan Akman hocamızla sportif direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi bugün itibariyle göreve başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Daha önce Karşıyaka ve Sarıyer takımlarını çalıştıran Ayhan Akman son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.