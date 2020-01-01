Gaziantep FK'de testler negatif çıktı

Kırmızı siyahlılardan yapılan açıklamada, iki personelin testinin negatif çıktığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde salgın tespit edilen personelin yapılan yeni testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan testte bir personelde pozitif vakaya rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hastanede kontrol altında tutulan personelimize yapılan son iki testi de negatif sonuçlanmış olup, takımımız gruplar halinde gerçekleştirdiği antrenmanı bu akşam saatlerinde sürdürecektir." ifadesine yer verildi.